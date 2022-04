Gripe A. Incidência subiu, mas está com tendência decrescente

No total, até à semana 16 (18 a 24 abril) foram caracterizados 204 vírus da gripe com características antigénicas que se distinguem do vírus contemplado na vacina contra a gripe da época 2021/2022.

A vacinação contra a gripe arrancou em Portugal no final de setembro, mais cedo do que o habitual devido à pandemia de Covid-19, e foram vacinadas mais de 2,5 milhões de pessoas.

O boletim do INSA refere ainda que a mortalidade por todas as causas está "dentro do esperado para esta época do ano".

Sobre a situação europeia, indica que na semana 15 (11 a 17 abril), vários países da parte central e ocidental da região Europa apresentaram uma taxa de deteção laboratorial do vírus da gripe acima de 30%: Holanda (74%), França (55%), Luxemburgo (53%), Polónia (47%), Noruega (42%), Estónia (37%), Suíça (36%), Itália (32%), Sérvia (31%) e Espanha (30%).