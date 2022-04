Droga. Cinco detidos e banca de venda desmantelada em Lisboa

O Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP) desmantelou na terça-feira uma banca de droga de venda ao consumidor que operava no bairro do Alvito, em Alcântara, informou nesta sexta-feira aquela força de segurança.

Em comunicado, a PSP adianta que durante a operação foram detidos em flagrante delito cinco homens com idades entre os 30 e os 54 anos, pelo crime de tráfico de droga.

A operação decorreu também no Seixal e Corroios (no mesmo concelho), no distrito de Setúbal.

A PSP refere que através de mandados de busca domiciliários e no decurso da operação deteve "toda a estrutura deste grupo de traficantes e apreendeu o respetivo produto estupefaciente".

Foram apreendidas 4.748 doses individuais de cocaína, 4.735 doses individuais de haxixe, 1.024 doses de heroína, 14 doses de liamba, 7.479 euros em numerário, duas armas de fogo, diversas munições de diferentes calibres, uma viatura ligeira, dois motociclos e seis telefones.

A polícia apreendeu igualmente vários utensílios usados para o corte, produção, embalamento e distribuição da droga.

"Com esta detenção a PSP acredita ter desmantelado o principal grupo que se dedicava ao tráfico de droga na zona do Alvito, o que trará certamente um acrescento do sentimento de segurança da população aí residente, uma vez que este tipo de fenómeno deixará de existir no interior do seu bairro", sublinha a PSP no comunicado.

Os detidos foram constituídos arguidos e presentes a tribunal, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva (a mais gravosa) a quatro deles e a outro o termo de identidade e residência.