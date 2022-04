Descida do ISP entra em vigor já esta sexta-feira

As medidas excecionais e temporárias de resposta ao aumento dos preços dos combustíveis, que inclui a nova descida do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP), entram em vigor já esta sexta-feira e vigoram até 31 de dezembro, apesar do Governo só prever manter esta descida durante dois meses, segundo o decreto-lei publicado em Diário da República.

De acordo com o documento, são suspensos os "limites mínimos das taxas unitárias do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP) aplicáveis à gasolina sem chumbo e ao gasóleo".



Esta quinta-feira à tarde, no primeiro dia do debate na generalidade do Orçamento do Estado, no Parlamento, o primeiro-ministro, António Costa, tinha anunciado que a descida do ISP teria efeitos práticos na segunda-feira.

Na mesma sessão, o líder do Executivo dizia que a descida do imposto permitirá baixar a carga fiscal em 20 cêntimos por litro, reduzindo 62% do aumento do preço da gasolina e 42% do gasóleo.

Essas medidas, de acordo com o primeiro-ministro, vão “ajudar a conter os preços da energia e a mitigar o choque inflacionista, apoiar as famílias e as empresas e acelerar a transição energética, protegendo a coesão social e o crescimento económico”.