Caso suspeito de hepatite aguda é, afinal, caso de gripe A

A criança internada no Hospital São João, no Porto, que estava sobre observação, devido a suspeitas de poder se tratar de um caso de hepatite aguda, tem afinal gripe A.

Segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), a criança apresenta uma "evolução muito favorável, cujo quadro clínico e analítico não apresenta o perfil das hepatites de causa desconhecida descrito em alguns países".

Já esta quinta-feira, o presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João, no Porto, indicava que não se previa que a criança internada tivesse a doença.

"Temos uma criança suspeita de hepatite aguda que ainda está a ser avaliada do ponto de vista laboratorial. Cumpre com os critérios que estão definidos para caso suspeito, por isso, ainda hoje será registada dessa forma, ainda que em termos clínicos a suspeita para este tipo de hepatite seja pouco robusta", dizia Fernando Araújo.

Esta quinta-feira à noite, a DGS anunciou a criação de uma task force de "acompanhamento e atualização" do surto mundial de hepatite aguda em crianças.~

Esta "task force" terá como missão "o acompanhamento e atualização da situação internacional, a avaliação de risco a nível nacional e a elaboração de orientações técnicas para a deteção precoce de eventuais casos que venham a ser identificados no país", referiu a Direção-Geral da Saúde (DGS) em comunicado.