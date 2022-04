DGS cria task force para acompanhar surto mundial de hepatite aguda em crianças

A Direção-Geral da Saúde criou uma task force de "acompanhamento e atualização" do surto mundial de hepatite aguda em crianças, divulgou esta quinta-feira a autoridade de saúde, acrescentando que o caso suspeito em Portugal tem um diagnóstico de gripe A.

Esta "task force" terá como missão "o acompanhamento e atualização da situação internacional, a avaliação de risco a nível nacional e a elaboração de orientações técnicas para a deteção precoce de eventuais casos que venham a ser identificados no país", referiu a Direção-Geral da Saúde (DGS) em comunicado.

No contexto do surto internacional de "hepatite de etiologia desconhecida", a DGS constituiu uma task force em articulação com o Programa Nacional para as Hepatites Virais e com a Sociedade Portuguesa de Pediatria.

Como medidas contra este surto, a DGS recomenda a higienização das mãos e a etiqueta respiratória.

A autoridade de saúde adiantou ainda que em Portugal foi avaliada uma situação de hepatite aguda numa criança, "com evolução muito favorável, cujo quadro clínico e analítico não apresenta o perfil das hepatites de causa desconhecida descrito em alguns países".

"A situação continua a ser avaliada. Entretanto, a criança tem um diagnóstico de gripe do subtipo A", refere a DGS em comunicado.

O presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João, no Porto, tinha divulgado hoje que a criança internada com sintomas "suspeitos" de hepatite aguda estava a ser avaliada.

Fernando Araújo adiantou ainda que apesar da suspeita "não se prevê que [a criança internada no Hospital de São João] seja um caso confirmado nesse sentido". .

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recebeu até agora relatos de 169 casos desta hepatite aguda provenientes de 12 países e em sete casos - um em cada dez - o quadro clínico exigiu um transplante hepático nas crianças.

Sobre relatos de uma possível ligação a um adenovírus, Philippa Easterbrook, especialista da OMS, reconheceu que é uma hipótese que está a ser estudada, uma vez que foi detetada em 74 dos 169 casos.