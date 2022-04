Porto. Oito pessoas realojadas após incêndio em prédio na Rua da Alegria

Oito pessoas foram realojadas após um incêndio que, na tarde desta quarta-feira, atingiu dois prédios na Rua da Alegria, no Porto.

O alerta foi dado pelas 16h11, após o qual o trânsito naquela artéria foi cortado.

Segundo os Sapadores do Porto, o incêndio começou no segundo andar do primeiro prédio, avançando depois para a cobertura do segundo, tendo sido combatido por aquele batalhão que, cerca das 18h00, deu o fogo como extinto, disse fonte da autarquia.

No primeiro prédio, segundo a mesma fonte, reside um casal, que não estava em casa quando se deu o incêndio, e que “já tem onde ficar”, enquanto quatro dos seis residentes do segundo prédio informaram a Segurança Social “terem onde ficar”.

Os outros dois “residentes na cobertura do segundo prédio, não se encontravam na habitação”, acrescentou.

O departamento de investigação criminal da PSP está a investigar o incêndio, cujas causas “estão por determinar”, revelou a fonte, que assinalou "não haver registo de feridos".