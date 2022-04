Governo anuncia cinco mil professores para resolver faltas este ano

Ex-Professor

27 abr, 2022 Felizmente! 18:36

Devem estar doidos lá no ministério. Os horários foram recusados porque ou eram incompletos, ou daqueles que exigiam deslocações e o salário pago não chegava para alojamento, ou de qualquer forma, os horários eram desinteressantes ou não compensadores. E se são os mesmos que foram recusados, porque hão-de ser preenchidos agora? E as "autorizações" para completamento de horários, só significam andar aos saltos de escola para escola a tapar furos. É com isto que as "sábias mentes" do ME tencionam resolver o problema da falta de professores? Tiago Brandão Rodrigues, parte II