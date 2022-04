FCT da Nova de Lisboa recebe mais de 5 mil estudantes do secundário

A Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa recebe milhares de estudantes num 'open day'.

É o primeiro grande evento presencial desde o início da pandemia, depois de duas edições online.

Em entrevista à Renascença, o diretor, Virgílio Machado, espera um "retorno à universidade, com muitos visitantes para conhecerem o que o ensino superior tem para oferecer".

Em anos anteriores a "adesão foi sempre muito boa", refere o diretor.

Este ano, Virgílio Machado, diz ter "muitas expectativas", mas acredita que terão ainda mais "todos os 5 mil alunos que este ano estão incritos para vir aqui à faculdade".

O diretor da FCT NOVA, na Caparica, conta que em 2019 receberam 6mil visitantes. Este ano apesar da pandemia e de costrangimentos com as autoridades de saúde, Virgílio Machado gostava de superar esse número pré pandemia.

"A maior parte dos alunos vêm através de escolas, mas cada vez mais encontramos estudantes que se increvem individualmente", acrescenta. O diretor diz à Renascença que são esperados mais de 800 alunos do secundário que se increveram a título individual.

Com 18 áreas científicas: 11 cursos de engenharia e os restantes 7 ligados às ciências, o 'open day' conta com com o apoio de cerca de 500 voluntários.