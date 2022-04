Embaixada de Portugal em Kiev poderá reabrir na próxima semana

A embaixada de Portugal em Kiev, capital da Ucrânia, deverá reabrir em breve, provavelmente na próxima semana, apurou a Renascença.



O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, deverá anunciar o regresso dos diplomatas portugueses a Kiev nos próximos dias.

A 11 de abril, João Gomes Cravinho afirmou a intenção de reabrir embaixada na capital da Ucrânia, encerrada devido à invasão da Ucrânia ordenada pelo Presidente russo, Vladimir Putin.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, que falava no final de um encontro no Luxemburgo com os seus homólogos da União Europeia, admitiu na altura que o regresso do embaixador português à capital ucraniana será para breve.

"Mais provavelmente semanas, porque está em curso por parte de vários países e da União Europeia uma análise à situação de segurança, mas logo que houver condições - esperemos que seja para breve - a nossa embaixada regressará a estar completamente em funções, em Kiev", declarou João Gomes Cravinho.