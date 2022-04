Contratação de cinco mil professores "pode resolver muitos problemas", diz FENPROF

O líder da Federação Nacional dos Professores (FENPROF) diz que a abertura de candidaturas para cinco mil professores, anunciada esta quarta-feira "é uma boa medida" que "pode resolver muitos problemas".

Ouvido pela Renascença, Mário Nogueira aponta que a medida já sido proposta no ano passado e que é positivo que tenha agora sido aceite pelo Governo.

"A possibilidade de colegas que, tendo concorrido à contratação e tendo sido colocado longe da residência e desistido, tinham sido impedidos de se candidatar este ano. Recuperar estes professores e completar os horários resolve problemas de falta de professores", explica.

Não obstante, Mário Nogueira aponta que esta trata-se de uma medida "para o imediato" e "é preciso ir mais longe para resolver o problema da precariedade".

"Muitos destes professores são profissionais que têm muitos anos de serviço e continuam com contratos a termo", realça.

FENPROF elogia fim de "tempo de bloqueio" com o Governo

O anúncio da medida foi feito pelo ministro da Educação, João Costa, após uma reunião com os sindicatos representantes dos docentes.

O líder da FENPROF saúda o fim de "um tempo de bloqueio negocial e do diálogo" e que, neste momento, o Ministério da Educação assumiu compromissos para retomar as conversações, com já duas rondas negociais planeadas.

"Para já, o compromisso é acabar com este isolamento do Ministério em relação às organizações sindicais. Agora, vamos aguardar para ver se depois a negociação é para continuar e para ter consequências".

Mário Nogueira pede soluções que não esqueçam que "os professores tenham ficado muito para trás".

E voltou a reiterar que é preciso "valorizar a carreira e contar o tempo de serviço".