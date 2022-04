Adenovírus modificado será o responsável por surto de hepatite atípica em crianças

O diretor do Programa Nacional para as Hepatites Víricas diz ser importante conhecer bem o agente que está na origem do surto de hepatite aguda em crianças.

Mas há outras hipóteses, “que são ainda teorias: uma delas é que as crianças tenham estado afastadas das infeções. Na vida normal, quando são pequeninas as crianças infetam-se umas às outras e acaba por ser uma vacinação natural. Isso deixou de acontecer porque elas ficaram mais fechados e porque os adultos à volta, que também são transmissores de infeções andavam todos de máscara, e o ser humano não nasceu para andar com máscara à frente do nariz e da boca", sublinha.

Os especialistas também estabeleceram critérios de diagnóstico para doentes com algumas características comuns.

"De uma forma geral e simplista, são crianças a grande maioria, neste momento, são crianças de 3 a 5 anos e com uma elevação muito grande nas análises do fígado, o que denota a tal inflamação aguda a chamada Hepatite aguda", explica Rui Tato Marinho.

Conselhos os pais

O diretor do Programa Nacional para as Hepatites Víricas da DGS diz que são, ainda, muitas as incógnitas, pelo que não é possível, para já, dar muitos conselhos aos pais.

Tendo em conta os dados que se conhecem, a principal recomendação é a lavagem frequente das mãos, para prevenir "a hipótese de isso ser um vírus que se transmite dessa maneira: através das mãos, de alimentos contaminados ou das fezes".