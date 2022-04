Problemas antigos, ministra nova. Sindicato do Ensino Superior espera melhor acolhimento

O Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESUP) é recebido esta terça-feira pela primeira vez pela nova ministra da tutela, Elvira Fortunato.



Quase um mês depois da tomada de posse do Governo, os sindicalistas levam a Elvira Fortunato as principais preocupações do setor: precariedade da carreira dos docentes e investigadores, reduzida progressão na carreira e críticas à forma de organização das instituições de ensino superior e ciência.

Preocupações que já foram manifestadas por ocasião da proposta do Orçamento do Estado que foi chumbada, mas Mariana Gaio Alves, presidente do SNESUP, acredita que agora com a nova ministra, terão melhor acolhimento.

“Temos francamente essa expectativa, porque há aqui questões não podem continuar a não ser resolvidas”, afirma.

Nestas declarações à Renascença, Mariana Gaio Alves diz esperar da nova equipa ministerial “uma vontade de trabalhar conjuntamente para no sentido de encontrar soluções para estes problemas que afetam o setor”.

A reunião está marcada para as 16h30.