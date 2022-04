Megaoperação contra doping no ciclismo com dezenas de buscas e dois detidos

A Polícia Judiciária levou a cabo várias dezenas de buscas numa operação destinada à deteção de métodos proibidos e substâncias ilícitas em provas de ciclismo. Foram detidas duas pessoas.

“Foram efetuadas duas detenções e realizadas várias dezenas de buscas domiciliárias e não domiciliárias em diversas regiões do território nacional, visando dirigentes, atletas e instalações de uma das equipas em competição”, revela uma nota enviada à redação.

No decurso das diligências, acompanhadas por dois magistrados do Ministério Público, foram apreendidas diversas substâncias e instrumentos clínicos, usados no treino dos atletas e com impacto no seu rendimento desportivo.

A PJ não indica qual a equipa visada nestas buscas, mas a CNN Portugal está a avançar que os detidos são o diretor da equipa de ciclismo do FC Porto (W52), Nuno Ribeiro, e o diretor desportivo União Ciclismo da Maia, José Ribeiro.

A operação, envolvendo cerca de 120 elementos provenientes da Diretoria do Norte e ainda das Diretorias do Centro e do Sul, da Unidade Nacional de Combate à Corrupção e dos Departamentos de Investigação Criminal de Braga, Guarda e Vila Real e Guarda, contou com a colaboração da Autoridade Antidopagem de Portugal.

Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.