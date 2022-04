Comunidade Vida e Paz precisa de leite para os sem-abrigo

Os portugueses estão a canalizar a sua solidariedade para a Ucrânia e, por isso, há instituições em Portugal que viram baixar de forma significativa os donativos quer em género quer em numerário. Foi o que aconteceu com a Comunidade Vida e Paz que lança agora uma campanha de recolha de leite para os sem-abrigo.

Todos os dias a instituição de solidariedade social distribui cerca de meio milhar de ceias às pessoas que vivem na rua - uma refeição composta por duas sandes e um pacote de leite.

A diretora-geral Renata Alves diz que a Comunidade Vida e Paz está a ficar sem leite para entregar.

“Temos tido uma grande diminuição, no que diz respeito aos donativos, quer em numerário quer em género. As pessoas também começam a dirigir donativos para a Ucrânia o que é compreensível e, por outro lado, as próprias empresas e também particulares estão a sentir o efeito do aumento dos custos de vida e isso começa a refletir-se nas instituições e nas famílias. Por isso, tivemos de lançar esta a campanha para que o leite não deixe de chegar às pessoas em condição de sem-abrigo.”

“Apelamos à solidariedade de todos os que possam contribuir através de uma recolha de pacotes individuais de leite (200 ml)”, salienta a instituição.

Os donativos poderão ser entregues na Sede da Comunidade Vida e Paz, na Rua Domingos Bomtempo, nº7, 1700-142 Lisboa, todos os dias entre as 9h00 e as 20h00.

A Instituição particular de solidariedade social apoia, diariamente, cerca de 500 pessoas em situação de sem-abrigo, por via das suas equipas técnicas e voluntárias de rua que procuram escutar, motivar e ajudar as pessoas a sair da situação em que se encontram, integrando uma resposta que se adeque às suas necessidades.