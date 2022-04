Extinção do SEF adiada. "Há dimensões" que não estão "amadurecidas"

O Governo anunciou o adiamento da extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). O anúncio foi feito pelo ministro da Administração Interna José Luis Carneiro que justificou esta decisão por existirem "dimensões desta transição que não estão suficientemente amadurecidas".

É a segunda vez que a extinção do SEF, decidida pelo anterior Governo e aprovada em novembro de 2021 na Assembleia da República, é adiada. Inicialmente previa-se a sua extinação em janeiro, mas foi adiada para maio devido à pandemia da Covid-19.

A lei aprovada no parlamento determina que as atuais atribuições em matéria administrativa do SEF relativamente a cidadãos estrangeiros passam a ser exercidas por uma nova instituição, Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo (APMA), e pelo Instituto dos Registos e do Notariado, além de serem transferidas as competências policiais para a PSP, GNR e Polícia Judiciária.

