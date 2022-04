Costa diz que “Portugal é o sítio certo” para produção de energia renovável

O primeiro-ministro considera que “Portugal é o sítio certo” para a produção de energia renovável, defendendo que é possível substituir o gás natural pelo hidrogénio verde.

“A razão pela qual faz sentido ser aqui em Portugal, e em particular em Sines, que se localize esta empresa, que produz hidrogénio a partir do solar e do eólico”, é “porque conseguimos produzir a bom preço este hidrogénio verde”, justificou António Costa.

Segundo o governante, o hidrogénio verde “permite fazer múltiplas coisas”.

“O hidrogénio pode ser um substituto do gás natural e pode ser, por isso, a fonte de energia para se produzir aquilo que hoje produz a partir do gás natural”, explicou.

Uma opção que representa uma boa ideia, disse António Costa na apresentação do projeto para a produção de hidrogénio, em Sines, sobretudo no contexto da atual guerra na Ucrânia.

“Esta ideia já era seguramente uma boa ideia, mas desde o dia 24 de fevereiro se alguém tivesse dúvidas, ela passou não só a ser uma boa ideia, como uma ideia urgente de passar à ação”, disse o primeiro-ministro, lamentando não se ter avançando antes.

“Que pena a ideia não ter surgido mais cedo. Que pena não estarmos já na fase de já ter passado a festa do início da produção”, lamentou Costa que falava em Sines, para assinalar o Dia Mundial da Terra.