A associação Transparência e Integridade diz que é preciso apurar o caso da promoção do ex-ministro das Finanças João Leão no ISCTE. Pede por isso a averiguação da eventual violação da lei do procedimento administrativo.

Susana Coroado, em declarações à Renascença, deixa criticas ao Governo.

A presidente da Transparência e Integridade diz que o código de conduta do Governo não é respeitado.

"O problema é que o Governo se limitou a fazer este código de conduta para responder à opinião pública", critica.

Susana Coroado diz que o Governo "nunca aplicou, nem quis aplicar" o código de conduta.

Desta forma, passa para dentro do Governo a ideia de que "o código de conduta não serve para nada" e, por isso, os representantes do Governo "podem continuar a fazer o que querem".

Susana Coroado diz que a questão não é apenas sobre se é ou não legal que o ex-ministro tenha ligações ao ISCTE, depois de o ministério ter aprovado um apoio extraordinário. "O caso passa também pelos conflitos de interesse serem permanentemente ignorados no Governo", explica.

"Não sei se precisamos de mais leis ou de mais regulação ética". Susana Coroado diz que se o código de conduta do Governo, "que não tem valor de lei", fosse aplicado em termos disciplinares "a nível da responsabilidade política" estas situações já não aconteceriam.