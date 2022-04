Relação reverte decisão do juiz Carlos Alexandre e leva jornalistas a julgamento

Carlos Rodrigues Lima (atual jornalista da Visão e que estava na revista Sábado à data dos factos) responde por três crimes de violação do segredo de justiça e Henrique Machado (TVI/CNN) vai ser julgado por um crime do mesmo tipo.

O acórdão da Relação, proferido na quarta-feira, manteve, contudo, a decisão do juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) de não pronunciar para julgamento o terceiro arguido do processo, o inspetor da Polícia Judiciária (PJ) Pedro Fonseca, na altura coordenador da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) e que esteve acusado de abuso de poder, violação de segredo de justiça e falsidade de testemunho.

Na decisão, assinada pelos desembargadores Rui Teixeira (relator) e Cristina Almeida e Sousa, é utilizada uma frase emblemática da saga cinematográfica do Homem-Aranha -- "com grande poder surgem grandes responsabilidades" -- para justificar a ida a julgamento dos jornalistas, considerando que estes deveriam feito uma "ponderação de valores" e deveriam "contemporizar" a divulgação de informações sobre os casos Lex, e-mails do Benfica e E-Toupeira.

"Quando o jornalista é convocado, dadas as suas funções, para funcionar como o quarto poder tem de ter a noção que com grande poder surgem grandes responsabilidades. No caso concreto, a divulgação da notícia, naquele momento, é ilícita e constitui crime tendo os agentes agido com culpa", lê-se no acórdão.

A fundamentar a decisão, os juízes também afirmam que "em sociedade em que se respeite o Estado de Direito a função da notícia não suplanta tudo" e citam uma frase do jornalismo norte-americano - "There is no such thing as a few hours in the news business" ['Algumas horas' é algo que não existe no negócio das notícias] -, reforçando: "Portugal não é os Estados Unidos da América e muito menos o Faroeste".