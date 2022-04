Presidente e Governo manifestam "enorme consternação" pela morte de paraquedista

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e a ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, lamentam profundamente a morte de uma militar paraquedista ocorrida hoje no concelho da Chamusca.

Marcelo Rebelo de Sousa diz, em comunicado, que recebeu a notícia do falecimento da sargento-ajudante paraquedista, Alexandra Serrano Rosa "com profunda tristeza e sentido pesar".

"Neste momento de perda e de subida dor, partilhada com o Pai por contacto telefónico, apresento a toda a família e amigos os meus sentidos pêsames", indica a nota da Presidência da República.



"A Sargento-Ajudante Alexandra Serrano Rosa, militar do Exército Português, deixa na família Paraquedista e Militar uma saudade inesquecível", refere o Presidente da República.

A ministra da Defesa também já lamentou a morte da militar, enaltecendo-a como "figura icónica das tropas paraquedistas".

"É com enorme consternação e pesar que a ministra da Defesa, Helena Carreiras, recebe a notícia do falecimento da Sargento-Ajudante Paraquedista Serrano Rosa, de 52 anos, que se encontrava a efetuar um salto de abertura manual para manutenção da qualificação de paraquedista, na zona de lançamento do Arripiado (Concelho da Chamusca)", lê-se numa nota enviada pelo ministério à imprensa.

Na mesma nota a militar é descrita como "uma figura icónica das tropas paraquedistas, deixando de luto o Exército português e todo o universo da Defesa Nacional".

"Nesta hora de consternação, Helena Carreiras endereça à família enlutada, ao Exército, à família militar, a todos os paraquedistas e aos amigos as mais sinceras condolências", acrescenta.