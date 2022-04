Madeira deve abolir uso de máscara no interior a partir de meados de maio

O uso de máscara nos espaços interiores deverá ser abolido na Madeira a partir de meados de maio, anunciou esta quinta-feira o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

"Se as coisas evoluírem favoravelmente, a nossa ideia é já em maio, com exceção das unidades de saúde e lares, abolir o uso de máscara no interior", afirmou o chefe do executivo madeirense aos jornalistas à margem da visita que efetuou à primeira unidade regional e nacional do Doente Frágil, no Hospital dos Marmeleiros, nos arredores do Funchal.

O governante insular salientou que a situação da pandemia de covid-19 no arquipélago está a ser acompanhada pela Direção Regional de Saúde na Madeira, entidade que "decide" as medidas preventivas e de combate a adotar.

Miguel Albuquerque adiantou ainda que a única exceção ao fim da obrigatoriedade do uso de máscara serão as unidades de saúde, os lares e locais onde exista concentração de pessoas com "mais patologias e vulnerabilidades".

Para o responsável do Governo Regional, a medida vai ser adotada "atendendo à evolução da própria doença, à circunstância de 91% da população [da Madeira] estar totalmente vacinada".

"Penso que estamos a apontar para o meio de maio, a partir do dia 15 de maio isto entrar em vigor", disse.