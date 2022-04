Alemão suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann foi constituído arguido

O Ministério Público de Faro constituiu arguido o cidadão alemão suspeito no caso do desaparecimento da menina inglesa Maddie McCann, no Algarve, em 2007.

Segundo a nota divulgada na página na Internet da Procuradoria da República da Comarca de Faro, o arguido foi constituído esta quarta-feira pelas autoridades alemãs, em execução de um pedido de cooperação judiciária internacional emitido pelo Ministério Público de Portugal.

O inquérito, de investigação das circunstâncias que rodearam o desaparecimento, em 2007, de Madeleine McCann, é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro – secção de Portimão, com a coadjuvação da Polícia Judiciária, refere o comunicado.

A investigação tem-se desenvolvido com cooperação das autoridades inglesas e alemãs, acrescenta.

Christian Brücker está a cumprir atualmente, na Alemanha, uma outra pena de prisão por uma condenação por tráfico de drogas.

Em junho de 2020, a procuradoria de Braunschweig (no centro do país) abriu um processo contra Brückner, de 44 anos, com base em "provas materiais" pelo sequestro e assassínio de Madeleine McCann.