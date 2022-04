Vasco Lourenço critica a “subserviência de alguns chefes militares” e o fim do serviço militar obrigatório

É um dos rostos do 25 de Abril, mas no dia dos acontecimentos não estava em Lisboa e diz que essa será sempre uma das “maiores tristezas” da sua vida. Vasco Lourenço, atual presidente da direção da Associação 25 de Abril, considera a Revolução dos Cravos “a operação mais bem planeada, melhor executada e melhor conseguida que alguma vez as forças armadas portuguesas realizaram ao longo de toda a sua história”.



Em conversa com o podcast da Avenida da Liberdade, da Renascença, o coronel lembra que os “militares de abril deram lições” e um desses exemplos é o dever de “servir e não de se servir”. Lembrando que a “política é a mais nobre arte do ser humano”, sublinha que deve servir o bem comum e não para usufruto próprio.

“O que nós temos assistido com níveis de corrupção absolutamente incríveis, com situações aberrantes e apropriação de bens do Estado por pessoas individuais é inaceitável. Temos andado a mascarar. Querem lutar contra a corrupção, quando não querem nada lutar contra a corrupção”, analisa Vasco Lourenço.

O militar, que durante a Guerra Colonial serviu na Guiné, fala hoje do papel dos militares e não tem dúvidas em criticar o que diz ser “a subserviência de alguns chefes militares”. Para Vasco Lourenço, algumas chefias “já são escolhidas de acordo com isso”. Embora reconheça que os militares “dependem do poder político”, sublinha: “dependência é uma coisa, subserviência é outra.”

No atual contexto de guerra na Europa, reafirma a sua oposição ao fim do serviço militar obrigatório. No seu entender “para além de ser instrumento para criar consciência cívica”, o treino militar devia, no entender de Lourenço, “ser a última etapa da formação dos jovens”, num país como Portugal.