Ucrânia: Sessão solene de boas-vindas a Zelensky com convidados nas galerias, hinos no final e sem PCP

A sessão está marcada para as 17h00 e o discurso, por videoconferência, terá tradução simultânea: quem estiver presente na Sala das Sessões ouvirá a voz do Presidente Volodymyr Zelensky, com o som da tradução em português por cima, sem recurso a auriculares.

Comparando com outras sessões solenes - como a do 25 de Abril - esta será mais sóbria, sem honras militares, e com menos convidados. Além do Presidente da República, presidente do parlamento, primeiro-ministro, presidentes dos principais tribunais, antigos chefes de Estado, de Governo e da Assembleia, deputados, eurodeputados, estão também incluídos nos convites outras altas entidades do Estado, como a procuradora-geral da República, a provedora de Justiça, os chefes do Estado-Maior-General das Forças Armadas e dos três ramos, bem como representantes da República para as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira ou os presidentes dos Governos Regionais, entre outros. Fonte governamental disse à Lusa que, além de António Costa, marcarão presença na sessão a ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, e o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Francisco André, em representação do ministro João Gomes Cravinho, que está com covid-19.

Conselheiros de Estado, chefes da Casa Civil e Militar do Presidente da República, presidentes do Conselho Económico e Social, da Associação Nacional dos Municípios Portugueses e da Associação Nacional das Freguesias fazem também parte da lista de convidados, segundo a lista de precedências do protocolo do Estado. Para esta cerimónia em concreto, foram ainda dirigidos convites à embaixadora da Ucrânia e outros representantes da comunidade ucraniana em Portugal, como membros de associações e de escolas onde o ensino ucraniano é ministrado em Portugal. Participarão ainda na sessão representantes de entidades religiosas da comunidade ucraniana em Portugal, o presidente da Conferência Episcopal portuguesa e o núncio apostólico. A partir das 16h15, estará colocada no exterior do parlamento a guarda ao Palácio de São Bento, constituída por um pelotão da Guarda Nacional Republicana, e içadas a bandeira da Ucrânia e a bandeira da Assembleia da República na varanda do Palácio de S. Bento. Dez minutos antes da hora marcada para o início da sessão, pelas 16h50, está prevista a chegada do primeiro-ministro, António Costa, que será recebido no exterior pelo presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. . De acordo com o cerimonial previsto, ambos aguardam no exterior o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que tem chegada prevista para as 16:55.