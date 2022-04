Marcelo dá os parabéns a Ramos-Horta e confirma visita a Timor-Leste

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República Portuguesa na Internet, nesta conversa "foi referida a visita, no mês que vem", de Marcelo Rebelo de Sousa a Timor-Leste "para participar nas comemorações do 20.º aniversário da independência e estar presente na tomada de posse do novo Presidente", em 20 de maio.

"Ao tomar conhecimento dos resultados eleitorais, o Presidente da República falou esta manhã ao telefone com José Ramos Horta, a quem transmitiu, em nome do povo português e no seu próprio, as mais calorosas felicitações pela eleição como Presidente da República de Timor-Leste, fazendo sinceros votos de sucesso para o exercício das nobres funções que será novamente chamado a desempenhar", lê-se na nota divulgada.

Sobre este ato eleitoral, Marcelo Rebelo de Sousa considera que, "no ano em que se celebram os 20 anos da independência de Timor-Leste, é grato constatar o compromisso tão expressivo do povo timorense com os princípios e valores da democracia, solidariedade, progresso, diálogo e, na agenda externa, multilateralismo e amizade".

Na mesma nota acrescenta-se que "os dois estadistas reiteraram que a estreita e diversificada cooperação que caracteriza o relacionamento entre os dois países irmãos continuará certamente a ser aprofundada, não só a nível bilateral, mas também no quadro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)".

Marcelo Rebelo de Sousa anunciou em novembro do ano passado uma visita a Timor-Leste - onde nunca esteve enquanto Presidente da República - em 2022, por ocasião dos 20 anos da restauração da independência.

José Ramos-Horta foi porta-voz da resistência timorense durante a ocupação indonésia e, em 1996, recebeu o Prémio Nobel da Paz, em conjunto com o bispo timorense D. Ximenes Belo. Depois da independência, foi ministro dos Negócios Estrangeiros, primeiro-ministro e Presidente da República.