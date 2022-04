Metade dos serviços públicos não cumpre a lei em resposta pedidos de acesso a dados

Três em cada 10 empresas não respondem a pedidos de acesso a dados ou respondem com atraso. Estão assim a violar um direito do titular dos dados, previsto no Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), que, para este incumprimento, prevê coimas até 20 milhões de euros ou, no caso de uma empresa, até 4% do seu volume de negócios anual, consoante o montante mais elevado. É o resultado de uma análise feita pela Renascença, na investigação "Pegada Digital".

Foram questionadas 72 entidades, públicas e privadas, no último ano. Dos pedidos analisados, 21% das entidades não responderam ou não apresentavam forma de fazer o pedido de acesso aos dados. Já 8% das organizações deram uma resposta, mas demoraram mais do que o prazo previsto no RGPD. Três entidades (4,2%) responderam, mas a resposta não foi de encontro ao pedido.

O objetivo da investigação "Pegada Digital" era perceber se, quase quatro anos depois de o RGPD ter entrado em vigor, a privacidade entra nas prioridades das organizações e se estas dão efetivamente resposta aos direitos dos titulares dos dados.