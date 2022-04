Dois militares da GNR detidos por suspeita de corrupção

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois militares no âmbito de buscas realizadas em, pelo menos, dois postos da GNR, no concelho de Santa Maria da Feira.

Os dois elementos da Guarda Nacional Republicana são "suspeitos da prática, entre outros, dos crimes de corrupção, peculato e recebimento indevido de vantagem", indica a PJ, em comunicado.

Ao que a Renascença apurou junto de fonte policial, a operação decorreu nos postos de Canedo e Lourosa.

A investigação, realizada no âmbito de um inquérito a correr termos no DIAP Regional do Porto, teve origem numa participação da GNR, "entidade que prestou permanente colaboração nas diligências desenvolvidas", refere a Judiciária.

No âmbito da operação foram realizadas diversas buscas domiciliárias e não domiciliárias.

Os detidos, a exercer funções no concelho de Santa Maria da Feira, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.





[notícia atualizada às 12h10]