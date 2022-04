BES. Juiz Ivo Rosa inicia instrução na próxima semana

O juiz Ivo Rosa já se apresentou ao serviço no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), em Lisboa, e vai dar início às diligências de instrução do processo BES/GES na próxima semana, confirmou fonte judiciária à Lusa nesta terça-feira.

Após um primeiro adiamento no dia 21 de fevereiro, devido a problemas de saúde do juiz de instrução – que efetuou, entretanto, uma cirurgia –, a primeira sessão passou para 29 de março, mas o arranque da instrução deste caso sofreu novo adiamento devido ao prolongamento da baixa médica de Ivo Rosa até 15 de abril.

Uma vez que se verificaram férias judiciais entre 9 e 18 de abril, o juiz do TCIC só voltou ao trabalho nesta terça-feira. A instrução do processo tem agora como próxima data agendada o dia 26 de abril, às 14h00, para o qual tinha sido anteriormente fixada a inquirição de quatro testemunhas arroladas pelo arguido João Pereira, entre as quais o ex-banqueiro José Maria Ricciardi.

O processo conta com 30 arguidos (23 pessoas e sete empresas), num total de 361 crimes.