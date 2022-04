Arrancam as matrículas para os mais novos. Saiba o que é preciso

Mais de um milhão de crianças e jovens iniciam, esta terça-feira, o terceiro período marcado pela discussão sobre o uso de máscara dentro da escola. O Governo prolongou o estado de alerta por causa da pandemia e, por isso, ficaram inalteradas todas as medidas que atualmente estão em vigor.

Mas a partir desta terça-feira, dia 19 de abril, arrancam as matrículas para a educação pré-escolar e para o primeiro ano do primeiro ciclo.

Para estes níveis de ensino, o processo decorre até ao dia 16 maio e é feito no portal das matrículas.





Quais os documentos necessários?

Antes de iniciar o processo o encarregado de educação deve ter consigo:

- o seu cartão de cidadão e o do seu filho.

- os números de identificação fiscal do encarregado de educação e do educando.

- os números de segurança social, do encarregado de educação e do educando.

- uma fotografia em formato digital do aluno.

Como vai ser para os outros níveis de ensino?

Só é preciso fazer pedido de renovação de matricula quando o aluno muda de ciclo, portanto no 5.º, no 7.º e no 10.º ano.

Nos outros níveis de ensino, a renovação é automática e, por isso, não é preciso fazer nada, a não ser que se pretenda transferir o aluno de estabelecimento de ensino.

Quais os prazos das matrículas para esses níveis de ensino?

Do 2.º ao 7.º ano, as matrículas decorrem de 9 a 19 de julho.

Do 8.º ao 12.º ano, é de 17 de junho a 1 de julho.

Quando são publicadas as listas dos alunos admitidos?

No dia 1 de julho, no caso da educação pré-escolar e do 1.º ano do 1.º ciclo do ensino básico.

No dia 1 de agosto, no caso dos restantes níveis de ensino, com indicação do curso em que cada aluno foi admitido.