Vento e ondulação colocam distritos do litoral sob aviso

Os 10 distritos do litoral de Portugal continental estão com aviso amarelo devido ao vento e na terça-feira junta-se o mesmo aviso, mas por causa da ondulação.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Braga, Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa estarão sob aviso amarelo entre as 15h00 desta segunda-feira e as 00h00 de quarta-feira, atendendo à previsão de vento forte, temporariamente com rajadas da ordem de 70 quilómetros por hora (km/h).

Nos distritos de Setúbal, Beja e Faro, este o aviso de vento é válido entre as 21h00 de hoje e as 00h00 de quarta-feira.

Devido à ondulação, com ondas de noroeste com 4 a 5 metros de altura significativa, estarão sob aviso amarelo os distritos de Braga, Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa, entre as 00h00 de terça-feira e as 6h00 de quarta-feira.

Este aviso para a ondulação prolonga-se das 12h00 de terça-feira e as 15h00 de quarta-feira, nos distritos de distritos de Setúbal, Beja e Faro.

Para hoje, o IPMA prevê vento forte no litoral e nas terras altas, neblina ou nevoeiro matinal e uma pequena descida de temperatura.