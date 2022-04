Projeto vocacionado para as alterações climáticas junta no Alentejo especialistas internacionais

Portalegre recebe a primeira de cinco conferências internacionais, no âmbito do projeto “Guardiões”, uma parceria que junta o Instituto Politécnico de Portalegre (IPP), o Fórum da Energia e Clima (FEC) e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA).

Sob o tema “Educação e Conhecimento”, este primeiro evento da “Energy & Climate Summit”, que se realiza nos dias 21 e 22 de abril, vai integrar diferentes painéis com especialistas, nacionais e internacionais, nos setores da educação, ciência e ambiente.

“O projeto ‘Guardiões’ tem, desde a sua criação em 2021, o objetivo de criar valor e gerar informação na sociedade civil para a questão das alterações climáticas”, explica Jorge Martins, em comunicado enviado à Renascença.

Segundo o coordenador deste projeto, é “através de conteúdos e ações” que se procura “apresentar soluções que possam fazer da região Alentejo um exemplo na descarbonização da economia e na transição para uma economia mais circular e sustentável”.

No primeiro dia deste primeiro evento, inserido na denominada “Energy & Climate Summit”, pretende-se abordar “o papel da ciência na crise climática, a investigação e as novas soluções para o futuro e a nova economia verde e circular”.

No segundo e último dia dos trabalhos, há um espaço reservado para o debate sobre a “biodiversidade e a crise de recursos, e onde agir na sustentabilidade - os desafios regionais”.

“O Energy & Climate Summit vai tratar cinco temas muito relevantes para a vitória na crise climática - Energia, Água, Mobilidade, Economia Circular e o tema da Educação e Conhecimento, que é este primeiro”, esclarece, Jorge Martins.

Para este responsável, o acontecimento “vai aproximar ainda mais as instituições de ensino superior do espaço da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) na promoção de investigação e ofertas formativas que acelerem a transição energética e a transição para uma economia mais sustentável”.

Citado na mesma nota, por sua vez, Ricardo Campos, presidente do Fórum da Energia e Clima esclarece que o “Guardiões” leva ao Alentejo e a Portugal, “reitores das universidades e ministros do governo de alguns destes países”, para que se possa “compreender que caminhos podem ser percorridos para transferir mais conhecimento”, aproximando governos, empresas e pessoas.

Filipe Santos, presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, Eurídice Monteiro, secretária de Estado do Ensino Superior de Cabo Verde, Viriato Cassamá, ministro do Ambiente da Guiné-Bissau e Carmen Van-Dumen Santos, reitora da Universidade do Namibe - Angola, são algumas das presenças confirmadas.

O projeto “Guardiões”, refira-se, tem como objetivo “gerar elevado impacto na sensibilização e informação da sociedade civil para o problema das alterações climáticas”, gerando conteúdos e promovendo ações junto das pessoas.

Por outro lado, procura apresentar soluções que possam fazer da região Alentejo “um exemplo na descarbonização da economia e na transição para uma economia mais circular e sustentável”.