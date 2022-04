Cerimónias fúnebres de Eunice Muñoz. “Era uma rainha. Vai fazer muita falta”

O último adeus a Eunice Muñoz realizou-se estra tarde na Basílica da Estrela, em Lisboa, com uma mescla de figuras públicas e de anónimos que não quiseram deixar de ir prestar homenagem à atriz que marcou várias gerações em Portugal.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, destaca a forma como Eunice Muñoz viveu - um misto de paixão, partilha e doçura.

Marcelo sublinhou a importância deste último adeus.

“É o último adeus de todos os portugueses a alguém que teve três coisas fundamentais na sua vida, e na maneira de se entregar aos portugueses e à cultura. Primeiro: paixão, tudo o que fez na vida, e o que fez no teatro, e por onde andou, no cinema, na televisão, fez com paixão e por paixão. Segundo: partilha com os outros, ajudava nomeadamente os mais novos. [Por fim] doçura, era uma pessoa doce na forma como se dava com outros. Até ao fim”, definiu o Presidente.

Poucas pessoas, de público anónimo, aguardavam às 17h00 para poder entrar na capela nossa Senhora do Carmo, na Basílica da Estrela. Lá dentro já tinha a companhia de muitos familiares e amigos.