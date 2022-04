Agricultores em marcha lenta no Fundão

A Associação Distrital dos Agricultores de Castelo Branco marcou para esta hora uma marcha de tratores e outras máquinas agrícolas “em defesa da agricultura e do mundo rural, pela soberania alimentar”.

De acordo com o comunicado enviado às redações, os agricultores exigem “preços justos à produção; escoamento dos produtos agrícolas a preços compensatórios; apoios concretos para a minimização dos prejuízos provocados pelo aumento dos custos dos fatores de produção (gasóleo, eletricidade, rações, sementes, fertilizantes e taxas de juros).

Os homens da terra reclamam também o aumento do subsídio do gasóleo agrícola e à eletricidade verde e apoios aos agricultores vítimas de prejuízos provocados pela seca, Covid-19 e animais selvagens”.

De entre as reivindicações, destaca-se ainda “a rápida conclusão do regadio a sul da Gardunha e regadios tradicionais, assim como apoios às organizações de agricultores pela prestação de serviços técnicos aos profissionais do setor”, lê-se na nota.