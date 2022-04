Cascais. Cadáver de mulher encontrado num buraco no paredão da praia da Ribeira

O cadáver de uma mulher foi encontrado no sábado “num buraco no paredão” da praia da Ribeira, no centro de Cascais, tendo sido chamada a Polícia Judiciária, informou à Lusa a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O alerta foi dado “por um popular por volta das 16h50”, indicou o comandante José Sousa Luís, porta-voz e relações-públicas da AMN.

Sem confirmar se há indícios de crime, o responsável da AMN disse que a Polícia Judiciária foi chamada ao local, também designado como praia dos Pescadores, e já está a analisar o cadáver.

José Sousa Luís não conseguiu indicar a idade da mulher, nem o estado em que se encontra o corpo.

Além da Polícia Judiciária, “foi contacto o Ministério Público e a Polícia Marítima tomou conta da ocorrência”, acrescentou.

Neste final de tarde, existe um perímetro na zona onde foi encontrado o cadáver, de forma a impedir a aproximação dos banhistas presentes no areal, para permitir as diligências por parte das autoridades policiais.