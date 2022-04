GNR recupera 19 viaturas furtadas em Espanha, França, Inglaterra e Suíça

A GNR recuperou esta semana 19 viaturas furtadas em Espanha, França, Inglaterra e Suíça, através do cumprimento de 28 mandados de busca, numa operação que resultou na detenção de um homem e na constituição de outros quatro como arguidos.

Entre segunda e quarta-feira, o Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC), recuperou as viaturas através do cumprimento de mandados de busca nos distritos de Braga, Guarda, Leiria, Lisboa, Porto e Viseu, informa a GNR em comunicado divulgado hoje.

A operação resultou de uma investigação iniciada há mais de um ano, a crimes de furto qualificado, burlas a seguros, recetação, falsificação de documentos, detenção de armas proibidas e fraude fiscal, cumprindo os militares da GNR 28 mandados de busca, dos quais sete domiciliários, 18 em oficinas, armazéns e empresas e três em veículos.

No decorrer da ação foram ainda alvo de inspeção 1.172 veículos e constituídos arguidos quatro homens, entre os 34 e os 56 anos, por recetação e falsificação de matrículas, e detido um homem de 48 anos por posse de arma proibida, que foi constituído arguido, a quem foi apreendida uma pistola, uma soqueira e várias munições.

No âmbito desta investigação, durante o último ano, a GNR diz terem sido cumpridas 45 buscas domiciliárias e não domiciliárias, que resultaram na apreensão de duas caçadeiras, uma pistola, várias munições, gás pimenta, dois bastões extensíveis, uma soqueira e material informático, e inspecionados 1.400 veículos que permitiram recuperar 40 viaturas, furtadas em países europeus.