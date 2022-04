Baleia que arrojou na Fonte da Telha morreu e trabalhos de remoção estão a decorrer

"O animal morreu por volta das 21:30 [sexta-feira] e após essa ocorrência iniciaram-se aqui os procedimentos de remoção da carcaça, sob coordenação da Câmara Municipal de Almada", afirmou à agência Lusa Diogo Vieira Branco.



"A Câmara Municipal de Almada é a gestora deste espaço" e é a esta entidade que "compete proceder à remoção", referiu aquele responsável do Porto de Lisboa, acrescentando que não será "uma operação fácil", dadas as dimensões do animal e as características do terreno.

Diogo Vieira Branco admitiu que a operação, que terá de ser feita em total segurança, deverá demorar algum tempo.

As operações de remoção no terreno estão a envolver cinco máquinas pesadas, segundo a mesma fonte.

Na sexta-feira, por volta das 19:00, o Instituto para a Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) já tinha admitido que o animal poderia acabar por morrer, devido aos ferimentos provocados por um possível abalroamento com uma embarcação.