Baleia que arrojou na Fonte da Telha deverá acabar por morrer devido aos ferimentos

A Polícia Marítima foi informada por volta das 09:00 de hoje da existência de uma baleia junto à praia da Fonte da Telha. Depois de a tentativa de encaminhá-la para o mar, em colaboração com o ICNF, não ter tido sucesso, o animal por encalhar no areal.

Questionada sobre a possibilidade de recorrer à eutanásia, uma vez que o animal acabará por morrer, Marina Sequeira disse que "foi equacionada, mas sabendo à partida que não seria possível" devido às dimensões da baleia cachalote, que tem quase 15 metros de comprimento (e não 10, como inicialmente calculado pelas autoridades) e um peso estimado de cerca de 15 toneladas.

"Seria preciso muito produto, uma quantidade enorme de produto químico para fazer a eutanásia. As clínicas veterinárias não têm a quantidade que seria exigida para um animal deste tamanho e mesmo outro tipo de produtos químicos para fazer a eutanásia são de difícil manipulação por serem extremamente perigosos", sustentou.

A representante do ICNF realçou a intervenção de alguns populares que cavaram uma espécie de canais de água e começaram a levar água com baldes e com regadores, para minimizar o sofrimento. Porém, lamentou, "os danos em órgãos internos são suficientemente graves para que o facto de molhar o animal não consiga reverter o processo".

Relativamente à remoção do animal do areal da praia, a bióloga adiantou que o transporte será feito pelos serviços da Proteção Civil da Câmara Municipal de Almada para o aterro sanitário, mas ainda não se sabe quando, porque apenas será feito depois de o animal ter morrido.

O ICNF irá realizar uma necropsia ao cadáver na próxima segunda-feira.

"A partir do momento em que o animal assentou na areia, tornou-se impossível deslocá-lo sem provocar mais danos e sofrimento, além daqueles já relacionados com os problemas de que padece -- e que terão estado na origem do arrojamento -- e com o sofrimento provocado por ter o seu peso todo assente na areia", acrescentou o ICNF, em comunicado, assegurando que continuará no local a acompanhar a situação e que, caso se confirme a morte, fará posteriormente uma avaliação externa mais aprofundada para avaliar a existência de ferimentos ou sintomas de doenças que expliquem esta ocorrência.

Em declarações à comunicação social, o provedor do Animal do município de Almada, Nuno Paixão, disse que os arrojamentos destes animais ainda vivos não são uma situação frequente, mas têm sempre uma causa -- podem estar doentes ou feridos, ou devido à idade.

"Não vêm para terra porque lhes apetece, algo faz com que venham", disse, adiantando que nestas circunstâncias o prognóstico de sobrevivência nunca é bom e lamentando também que este cenário venha acontecendo com frequência um pouco por todo o mundo.