Os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa (ML) cumprem, nesta quinta-feira, uma greve parcial entre as 5h00 e as 10h00, prevendo-se que a circulação seja afetada e se inicie pelas 10h30.

Uma paralisação nos mesmos moldes terá lugar no dia 22 de abril, segundo informou, em comunicado, o Metropolitano de Lisboa.



Na nota, a empresa admite constrangimentos no serviço de transportes no período decretado para a paralisação.



Os trabalhadores do ML já tinham realizado greves parciais nos dias 11 e 18 de março, alegando a "falta de condições de trabalho na área operacional dos maquinistas.



Contactada pela agência Lusa, Anabela Carvalheira, da Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (FECTRANS), explicou que a paralisação assenta nos mesmos pressupostos das duas greves parciais realizadas em março. "É a continuação da luta anterior. Portanto, tem a ver com as condições de trabalho da área operacional dos maquinistas e das chefias do posto de comando central. Infelizmente, ainda não se conseguiu chegar a acordo, o que motiva a continuação da luta", justificou a sindicalista.