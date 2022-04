​Fim de semana da Páscoa. Algarve espera níveis de ocupação de 90%

A região do Algarve espera níveis de ocupação em hotelaria e turismo muito elevados no fim de semana da Páscoa.

Em entrevista à Renascença, o presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, diz que "a região espera sobretudo turistas estrangeiros". Com a habitual visita, neste período, de turistas britânicos, este ano são esperados também "espanhóis, franceses e alemães".

São esperadas taxas de ocupação de 90% na região. Segundo o presidente do Turismo do Algarve, "há mesmo algumas unidades hoteleiras com a capacidade esgotada".

Depois de dois anos com a atividade praticamente parada, devido à pandemia, a retoma será significativa.

João Fernandes explica que no fim de semana seguinte, com o feriado do 25 de abril e com a prova de Moto GP, em Portimão, onde compete o português Miguel Oliveira, os níveis de ocupação estão igualmente elevados.

Até setembro, fase final do verão, o Algarve já supera os números de 2019", remata o presidente da Região de Turismo do Algarve.