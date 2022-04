Ordem dos Médicos lança concurso de ideias para setor da saúde

A Ordem dos Médicos acaba de lançar um concurso de ideias inovadoras para o setor da Saúde. A iniciativa ‘Best Ideias in Healthcare’ vai premiar o melhor projeto de empreendedorismo em saúde.

Em declarações à Renascença, o bastonário explica que o objetivo é promover uma melhoria da qualidade dos serviços de saúde, utilizando as potencialidades das novas tecnologias.

“Estamos a falar de inovações, por exemplo, a nível de diagnóstico, a nível de acompanhamento de determinado tipo de doenças, nomeadamente através de aplicações à distância, integração de cuidados de saúde primários com cuidados hospitalares”, explica Miguel Guimarães.

O bastonário dá um exemplo prático de como as novas tecnologias podem contribuir para otimizar os recursos na área da saúde.

“Imagine que a Dermatologia no Hospital de São João, um dia por semana, está disponível para os contactos com os seus médicos de família, organizados através do respetivo agrupamento de centros de Saúde, para retirar dúvidas sobre determinados casos clínicos que os médicos de família possam ter dúvidas se devem ou não enviar para o hospital”, exemplifica.

Segundo o bastonário, é possível disponibilizar este serviço, mas “exige investimento, porque, para fazer esta medicina à distância, tem que ser com imagem e, neste momento, nós estamos condicionados, por exemplo, a fazer telemedicina utilizando os nossos telemóveis. Isto não pode funcionar assim, sempre”.

O concurso ‘Best Ideias in Healthcare’ pretende convocar as melhores ideias, as mais inovadoras, para melhorar as soluções em saúde.

As candidaturas estão abertas até ao dia 3 de junho, através do site bestideas-healthcare.pt.

A equipa vencedora recebe um prémio de 7.500 euros e o apoio de uma consultora de tecnologias de informação na área da saúde.