ARS Norte está a reunir-se com hospitais para solucionar enchentes nas urgências

"Na ARS Norte começámos a fazer isso já na semana passada, em que nos reunimos com o São João e com os dois ACES [Agrupamento de Centros de Saúde] que drenam para o São João, para procurar encontrar soluções para resolver esse problema", disse hoje aos jornalistas Carlos Nunes na sede da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N).



O responsável falava à imprensa à margem da cerimónia da apresentação do financiamento, pelo Norte 2020, de 30 milhões de euros em investimentos em saúde para a região, que no total chegam aos 50 milhões de euros.

"Vamos também fazer o mesmo com Braga, com o hospital de Braga e com os dois ACES que o drenam, o ACES de Braga e Gerês Cabreira, e vamos fazer o mesmo com o hospital de Gaia", acrescentou Carlos Nunes.