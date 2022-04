Máscaras nas escolas continuam depois das férias. Diretores falam em "mordaça" incompreensível

As máscaras vão continuar a ser utilizadas nas salas de aula no terceiro período. O Jornal Público avança que as escolas receberam uma orientação da Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) para garantirem a disponibilização de equipamentos de proteção individual no terceiro período.

“É fundamental continuar a garantir condições para que o ano letivo 2021/2022 decorra num ambiente de segurança e confiança”, lê-se na orientação da DGEstE citada pelo diário.

Outra das recomendações prende-se com os aventais e as luvas que devem ser laváveis para assistentes operacionais, considerando a necessidade da sua utilização em tarefas específicas e não de forma permanente.

De acordo com a DGEstE, os orçamentos escolares vão ser reforçados em valor que será comunicado pelo Instituto de Gestão Financeira da Educação.

Este dado foi confirmado à Renascença pelo presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, que tem a expectativa que a medida seja apenas para um mês. “Não se percebe como é que nos bares e discotecas não se usa máscara – é tudo ao molho e fé em Deus – e nas escolas, que são lugares seguros, é obrigatório o uso de uma mordaça que é prejudicial ao processo de aprendizagem”.

Mas Filinto Lima diz que a expectativa é que seja por apenas mais um mês. “Porque a informação diz que temos de adquirir um kit de uma máscara, ao contrário dos períodos letivos passados que eram kits de três máscaras.”