Detido português suspeito de liderar mercado online de piratas informáticos

Um cidadão português, suspeito de liderar um mercado online onde piratas informáticos vendiam dados, foi detido em resultado de uma operação internacional.

O FBI anunciou que Diogo Santos Coelho, de 21 anos, o alegado fundador e administrador do site Raidforums, foi acusado pelo Departamento de Justiça norte-americano de vários crimes, como conspiração, acesso fraudulento a dispositivos e furto agravado.

Diogo Santos Coelho foi detido no Reino Unido, a 31 de janeiro, no âmbito da operação "Torniquet", uma colaboração das autoridades norte-americanas com a Europol, em que participou a Polícia Judiciária.

Outros dois cúmplices de Diogo Santos Coelho também foram presos.



As autoridades norte-americanas pediram a extradição do alegado "hacker" português, que utilizava vários nomes diferentes na internet: "Omnipotent', "Downloading", "Shiza," e "Kevin Maradona".

A Europol anunciou o encerramento do Raidforums, considerada uma das maiores plataformas de "hackers" do mundo, que vendia acesso a banco de dados de várias empresas norte-americanas que tinham sido alvo de ciberataques.