Homem morre em queda de andaime em Aguiar da Beira

Um homem com 53 anos morreu hoje em consequência de uma queda de um andaime, instalado numa casa de habitação, no concelho de Aguiar da Beira, segundo fontes da GNR e da proteção civil.

A vítima caiu de um andaime, "de uma altura desconhecida, porque ninguém presenciou a queda", disse a fonte do CDOS à agência Lusa, indicando que a estrutura estava colocada numa casa de habitação.



Fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda adiantou que o alerta foi dado via 112 e quando os meios chegaram ao local o homem "estava [caído] no chão".

Estiveram no local do acidente um total de 11 elementos e quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários de Aguiar da Beira, da Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Moimenta da Beira e da GNR.

Também se deslocou ao local um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), cujo médico confirmou o óbito, indicaram as fontes do CDOS e da GNR.