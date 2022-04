Gasóleo desce 7 cêntimos e gasolina 5 cêntimos esta segunda-feira

O Governo estima que o preço do litro de gasóleo desça em sete cêntimos esta semana e o da gasolina cinco cêntimos, mas vai manter a redução das taxas do ISP.

Tendo em conta o mecanismo semanal de revisão dos valores das taxas unitárias do ISP, esta evolução dos preços “determinaria uma subida” das taxas unitárias do Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos (ISP).

No entanto, e tendo em conta o atual contexto, o Executivo “optou por diferir este ajustamento para o momento em que se concretize a descida do ISP pela aplicação da fórmula”.



Desta forma, a portaria publicada na sexta-feira no âmbito do mecanismo semanal de ajustamento determina a “manutenção do desconto temporário do ISP de 4,7 cêntimos por litro de gasóleo e 3,7 cêntimos por litro de gasolina, voltando a aplicar-se a fórmula na próxima semana com os correspondentes ajustamentos”.

Desde que o mecanismo semanal entrou em vigor, em março, esta é a terceira vez que a evolução do mercado dos combustíveis dita uma descida do preço de venda ao público da gasolina e do gasóleo, com o Governo a optar por manter as taxas do ISP.

Este mecanismo compensa através do ISP a subida ou descida da receita do IVA causada pela evolução do preço dos combustíveis.