Retomada a circulação na A8 após incêndio em autocarro

A circulação rodoviária foi retomada na Autoestrada 8 (A8), no sentido norte-sul, mais de cinco horas depois de ter sido interrompida devido a um incêndio num autocarro, disse fonte do Comando distrital da GNR de Leiria.

De acordo com a mesma fonte, a circulação foi retomada pelas 20:30, "depois de trabalhos de limpeza da via e da remoção do veículo".

A circulação rodoviária tinha sido interrompida pelas 15:00, ao quilómetro 105 da A8, próximo de Valado dos Frades, concelho da Nazaré, distrito de Leiria.

Segundo a GNR de Leiria, o autocarro "sofreu um despiste, resultando num incêndio que o deixou totalmente destruído".

Ao todo contabilizaram-se "12 feridos leves, a maioria por inalação de fumo".

Para além do condutor, no autocarro seguiam 48 passageiros.