Russos em Portugal. SEF não está a renovar autorizações de residência

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) não está a renovar as autorizações de residência a todos os russos que vieram para Portugal ao abrigo dos Vistos Gold, denuncia Irina Akmetova, advogada portuguesa de origem russa.

“Tenho casos dramáticos das pessoas que têm a sua vida enraizada em Portugal há três ou quatro nos e que neste momento, por não terem título de residência válido, têm as suas vidas empatadas”, afirma à Renascença.

Nesta situação, astas pessoas “não conseguem sair de Portugal ou têm problemas em sair da Rússia para vir para Portugal, apesar de terem supostamente o direito de residirem em Portugal”, adianta.

A denúncia é feita no programa Em nome da Lei, no qual Irina Akmetova acusa o SEF de estar a aplicar a medida da Comissão Europeia indiscriminadamente, apesar de as recomendações de Bruxelas se dirigirem apenas à renovação de autorizações aos oligarcas que constem da lista de sanções.

