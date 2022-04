Marcelo não excluiu hipótese de estar no Parlamento aquando da intervenção de Zelenskiy

Marcelo Rebelo de Sousa não sabe se estará presente na Assembleia da República durante a intervenção do Presidente da Ucrânia, Volodomyr Zelenskiy. De qualquer forma, garante que acompanhará a sessão, pelo menos, por videochamada.

Em declarações à Renascença, o Presidente da República explicou que não é tradição nestes casos.

"Uma vez quebrei a tradição com o Presidente João Lourenço [de Angola], porque ele estava cá numa visita de Estado. Mas a tradição não é essa. A tradição é da separação de poderes e o Presidente da República ir à Assembleia nas sessões do 25 de Abril e para mensagens sobre vida política interna. De outra forma, não costuma estar. Mas isso é algo que se ajustará mal seja conhecida a data da comunicação. De todo o modo, estarei em ligação para em direto acompanhar essa presença digital, por videoconferência, do Presidente Zelenskiy", salientou durante uma chamada telefónica que fez para dar os parabéns à Rádio Renascença pelos seus 85 anos.