Chuva forte motiva aviso amarelo em seis distritos do continente

Seis distritos do continente estão sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, por vezes forte e persistente, em especial nas zonas montanhosas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso abrange os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Vila Real e Viseu e vai estar em vigor entre as 9h00 e as 18h00. A depressão Evelyn, que afetará os Açores a partir de domingo, vai, também, afetar indiretamente o estado do tempo no continente, a partir desse dia.

O IPMA prevê para esta sexta-feira, nas regiões do Norte e Centro do continente, céu geralmente muito nublado e períodos de chuva, por vezes forte e persistente, em especial no Minho e Douro Litoral.



Está também previsto vento fraco a moderado de sudoeste, por vezes forte no litoral e soprando moderado a forte nas terras altas, com rajadas até 70 quilómetros por hora (km/h) até meio da tarde e possibilidade de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, pequena subida da temperatura mínima e descida da máxima na região Norte.

Para a região sul, o IPMA aguarda céu geralmente muito nublado, períodos de chuva fraca durante a manhã, vento fraco, temporariamente moderado do quadrante oeste durante a tarde, soprando por vezes forte nas terras altas e neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os quatro graus (na Guarda) e os 14 (em Aveiro) e as máximas entre os 12 (na Guarda) e os 20 (em Faro).

Depressão Evelyn chega aos Açores no domingo

No domingo e na segunda-feira, o IPMA antecipa um agravamento do estado do tempo devido à passagem da depressão Evelyn a cerca de 240 quilómetros a noroeste da ilha do Corvo (Açores).

Esta depressão tem um sistema frontal associado que começará a fazer-se sentir também em Portugal Continental no final do dia de domingo, com períodos de chuva nas regiões do litoral oeste, que se estenderão progressivamente para o interior do país. Passará a regime de aguaceiros na segunda-feira, com valores acumulados na ordem dos 60 milímetros em 24 horas no Minho e Douro Litoral.

A previsão aponta, ainda, para vento do quadrante sul até 45 km/h nas terras altas e as temperaturas máximas vão baixar de forma significativa, podendo descer cinco a seis graus Celsius nas regiões do interior na segunda-feira.

Durante a tarde de segunda-feira, a agitação marítima terá um ligeiro aumento, esperando-se ondas de oeste-noroeste com perto de quatro metros de altura significativa.

Na quinta-feira, o IPMA colocou as ilhas dos Açores sob avisos amarelos e laranja entre esta sexta-feira e domingo, devido à passagem desta depressão Evelyn.

Em comunicado, a Delegação Regional dos Açores do IPMA esclareceu que a depressão vai estar, pelas 12h00 desta sexta-feira (13h00 no continente), centrada a cerca de 240 km do Corvo. Prevê-se que "provoque um aumento significativo da intensidade do vento, com rajadas na ordem dos 120 quilómetros por hora no grupo Ocidental, 110 no grupo Central e até 100 no grupo Oriental".