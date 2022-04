Depressão Evelyn leva ventos fortes e agitação marítima aos Açores

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, a partir desta sexta-feira, ventos fortes, chuva e agitação marítima, para o arquipélago dos Açores.

Tudo por causa da depressão Evelyn que se encontra “a cerca de 240 quilómetros a noroeste da Ilha do Corvo” lê-se no comunicado do IPMA, enviado à Renascença, e cujos efeitos atingem os Açores a partir de 8 de abril.

Elsa Vieira, meteorologista da delegação regional dos Açores do IPMA, refere que a previsão aponta para “o aumento significativo da intensidade do vento, aumento da agitação marítima, precipitação forte e possibilidade de trovoada”.

A responsável, citada na nota de imprensa, sublinha que vão ser sentidas “rajadas na ordem dos 120 km/h no Grupo Ocidental, 110 km/h no Grupo Central e até 100 km/h no Grupo Oriental”.

Quanto ao estado do mar, “as ondas poderão chegar aos seis, sete metros de altura em todos os grupos”, é revelado.