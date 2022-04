"Medida de precaução". Ferrero retira lotes de produtos Kinder do mercado português

Em comunicado, a empresa esclarece que a medida foi tomada apenas por precaução, depois de detetados casos de salmonela no Norte da Europa. No caso português, a Ferrero Ibérica assegura que não foi detetada a presença de salmonela nas análises realizadas “em qualquer produto Kinder”

Os restantes ovos Kinder Surpresa de qualquer formato, o ovo de Páscoa Kinder Gran Surpresa e todas as outras marcas Kinder não serão afetadas.

A Ferrero Ibérica termina o comunicado lamentando o incidente e acrescentando que está a cooperar com as autoridades sanitárias portuguesas para a retirada dos produtos com a maior rapidez possível e aconselha as pessoas a não consumirem os chocolates com ordem de retirada do mercado.

“Se tiver algum dos produtos afetados, aconselhamos que não o consuma e contacte o serviço de atenção ao consumidor em www.ferrero.pt (tel. 30880507536). Tenha à mão a embalagem que indica o lote de produção para poder ser informado adequadamente sobre o assunto”, remata.